FC Nantes : Kolo Muani dans un Top 5 de L1, la bombe est lâchée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes a marqué hier à Angers quatre buts sur ses quatre tirs cadrés, donnant l’impression d’avoir appris de ses erreurs passées (4-1). Longtemps secoués par Antoine Kombouaré, les attaquants des Canaris auraient-ils enfin compris la définition du mot « réalisme » ?

Randal Kolo Muani pourrait incarner à lui tout seule cette nouvelle donne, lui qui a réalisé un match très complet en Anjou. « C’est l’attaquant qui m’avait le plus impressionné la saison dernière, confie le défenseur du SCO Romain Thomas. Il a tout : il est grand, il va vite, il a une bonne protection de balle… Au niveau des qualités intrinsèques, je le mets dans le top 5 des attaquants de Ligue 1. »

Buteur très fin et passeur décisif sur le dernier but de Ludovic Blas, Kolo Muani (22 ans) a aussi été encensé par son coach au FC Nantes. « Il restait sur de très bonnes prestations contre Lyon et Nice , rappelle Kombouaré. Aujourd’hui, ce qui change, c’est l’efficacité. C’est le Randal qu’on connaît, je ne suis pas surpris. Il doit encore s’améliorer dans la capacité à être ‘’tueur’’ un peu plus. C’est notre numéro 9, c’est lui qui va nous permettre de gagner des matches. »

Son match XXL à la loupe. Pour Romain Thomas, "il est dans le Top 5 des attaquants du championnat"https://t.co/O6Ed7GxnRE — jean-marcel boudard (@JMBoudard) September 20, 2021