FC Nantes : Kolo Muani flatté par les compliments de Thierry Henry

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Randal Kolo-muani reçoit les éloges de Thierry Henry. L’attaquant du FC Nantes a rendu fou l’ancien capitaine d’Arsenal, aujourd’hui consultant pour Amazon Prime suite à son but à Angers où il s’est joué des défenseurs angevins et de Paul Bernardoni. Une séquence qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. "Oh ! OK ! Hum… Nwanko Kanu, s’est-il exclamé. Ah oui, j’aime beaucoup. Nwan-kwo Ka-nu ! Je dis toujours : dans la surface, tu as du temps. Le patron, c’est toi. C’est toi qui as la balle, ne panique pas. Et il n’a pas paniqué, bravo. » - a laché le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France.

Kolo Muani a depuis revu cette vidéo et s’est dit heureux d’une telle comparaison dans un entretien accordé à RMC Sport. « Mon frère m’a envoyé la vidéo, raconte l’attaquant du FCN dans un entretien donné ce jeudi à RMC Sport. J’ai directement cherché sur Internet. J’étais un peu trop jeune quand ce joueur jouait. Ça m’a fait vraiment plaisir. J’étais très content. C’est franchement incroyable. ». Nwankwo Kanu c’est tout de même une Ligue des champions avec l’Ajax (1995), deux Premier League Arsenal (2002, 2004) et le Ballon d’or africain à deux reprises (1996, 1999). On souhaite bien évidemment à Randal Kolo Muani de faire une aussi belle carrière. En attendant on vous laisse admirer la séquence qui a marqué ce début de saison.