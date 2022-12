FC Nantes : Kolo Muani fait la fierté du club, un taulier lui déclare sa flamme !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le but libérateur de Kolo Muani en seconde période, à l'heure où les Bleus souffraient, a trouvé un écho au FC Nantes. Si le compte Twitter du club s’est fendu d’un énorme « Randaaaaaaaalllllll ! », Alban Lafont lui a déclaré sa flamme avec trois cœurs pleins d’amour.

« Je suis fier d’avoir pu libérer l’équipe. J’étais en train de suivre Kylian et Marcus sur le côté gauche, ils ont eu pas mal de réussite et j’ai senti le bon moment », a déclaré le joueur de 24 ans après la rencontre.

La France a battu le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde (2-0) et doit une fière chandelle à Randal Kolo Muani. Opportuniste sur un exploit de Kylian Mbappé dans la défense, l’ancien attaquant du FC Nantes a poussé le ballon dans les filets de Yassine Bounou pour le but fatal.

Auteur du deuxième but de l’équipe de France contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde mercredi au Qatar (2-0), Randal Kolo Muani (24 ans) fait la fierté de son ancien club, le FC Nantes. Et d'un certain Alban Lafont.