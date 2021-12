FC Nantes : Kolo Muani raconte son superbe but face à l'ASSE

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

On s'acheminait vers un 0-0 hier soir à Geoffroy-Guichard quand Randal Kolo Muani s'est lancé dans un petit numéro au cœur de la surface stéphanoise pour inscrire le but de la victoire nantaise (1-0, à la 83e). Un exploit qui doit beaucoup à l'appel dans la profondeur de Sébastien Corchia selon le principal intéressé, au micro du site officiel du FC Nantes.

« On avait à cœur de gagner. C’était une nouvelle équipe de Saint-Etienne entre guillemets puisqu’elle avait un nouveau coach. Il y a eu beaucoup d’intensité dans cette partie. On a eu la possession de balle en première période, même si on n’a pas été trop dangereux. En seconde mi-temps, les Verts sont revenus avec plus d’envie. Ils nous ont surpris en nous rentrant dedans davantage. Il fallait qu’on reste sereins, qu’on ne se précipite pas. On a réussi à tenir jusqu’au bout, jusqu’à notre ouverture du score. Ça fait plaisir de marquer. Sur l’action, Seb (Corchia) me dit d’attendre pour qu’il puisse dédoubler. Il m’a emmené un défenseur dans le couloir, ce qui m’a permis de continuer à rentrer dans la surface. J’ai profité de son appel pour dribbler Kolodziejczak et marquer. »

🎥 Revivez sous tous les angles, le but de 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝗞𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝗮𝗻𝗶 sur le terrain de l'@ASSEofficiel 👇 — FC Nantes (@FCNantes) December 23, 2021