FC Nantes : Kombouaré a au moins ramené une bonne nouvelle de Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes a vécu une nouvelle très mauvaise soirée hier à Brest (0-2), qui l'a vu plonger dans la zone rouge à cinq journées de la fin de saison. Rien ne va plus pour les Canaris depuis la finale de Coupe de France perdue samedi face à Toulouse (1-5) et un match de la peur les attend ce dimanche à la Beaujoire contre Strasbourg. Ce sera malheur au vaincu. Les joueurs d'expérience auront un grand rôle à jouer dans les prochains jours à Nantes et Moussa Sissoko en assurément un. Sauf qu'il est sorti blessé hier à Francis-le-Blé.