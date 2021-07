FC Nantes : Kombouaré a déjà envoyé un premier message fort aux supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Antoine Kombouaré trace sa route. Même s’il sait que rien n’est facile au quotidien au FC Nantes, en particulier ses relations avec Mogi Bayat au sujet du mercato, le Kanak continue de planifier sa saison comme si de rien n’était. Aussi, le coach des Canaris n’a pas oublié d’englober les supporters dans sa stratégie de renouveau à la Maison Jaune.

« Ils reviennent et sont là pour soutenir l'équipe. C'est ce que j'aimerais entendre plus, a-t-il commenté dans L’Équipe. On a notre boulot à faire, et s'ils sont là pour nous encourager on est super contents. Ils ont ce qu'ils ont à défendre mais on aime quand ils sont avec nous. Je vais leur demander de venir nous soutenir, car on a besoin de nos supporters, de tous nos supporters. »

Ce même Kombouaré a même déjà fait un pas en direction des supporters du FC Nantes même s’il sait que leurs relations avec Waldemar Kita sont le plus souvent conflictuelles. « Il y a des échanges. On doit faire abstraction de l'environnement. Je sais qu'ils ont des revendications, mais on a aussi besoin de leur soutien. On est une équipe, a-t-il martelé. Il faut passer à autre chose. Il y a eu des mouvements dans l'effectif, il y en aura d'autres, mais il ne faut jamais oublier que l'on n'est pas passé loin de la catastrophe et tout faire pour ne pas revivre la même saison. Il faut le garder en tête. On a envie de montrer un autre visage. » Le message est passé.

