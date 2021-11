FC Nantes : Kombouaré a évité un piège tendu par Kita et les monstres sacrés du club

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré sait que ses jours sont comptés sur le banc du FC Nantes. « Waldemar Kita n’est pas que très interventionniste, il est aussi coupeur de têtes non ?, a-t-il ironisé en face de Pierre Ménès. Des fois, je lui dis en rigolant parce-que moi je prends les choses comme ça mais c’est un président qui aujourd’hui est à la tête du club depuis 14 ans et son palmarès c’est 19 entraîneurs. Une fois que l’on a fait ce constat là, quand je viens ici, je sais que mes jours sont comptés et que ça va être de courte durée. »

Arrivé au FC Nantes à l’âge de 19 ans, Kombouaré n’a toutefois pas l’intention de changer sa méthode pour autant. Et surtout pas de faire un copier-coller de deux des maîtres du jeu à la nantaise qu’il a côtoyés plus jeune à la Maison Jaune : Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix. « Je m’interdis de me comparer à Suaudeau et Denoueix. Ce sont des monstres. C’est en grande partie grâce à eux que j’en suis là aujourd’hui. Ce sont mes deux mentors », a-t-il expliqué.

Au-delà de ces écueils, le Kanak sait aussi que réussir au FC Nantes est une tâche ardue en raison de son environnement passionné et électrisé par Kita. « C’est un club très compliqué. Les anciens sont toujours là – et c’est normal -, le club n’a plus gagné de titres depuis longtemps, l’environnement est compliqué avec des supporters qui rejettent les Kita. Pour travailler, ce n’est pas facile. Mais j’ai appris à faire abstraction de tout ce qui se passe autour », a-t-il conclu. Pour l’heure, les résultats lui donnent raison.

Dans cette dernière partie, AK raconte son histoire avec le FC Nantes, ce qu'il a retenu de ses glorieux prédécesseurs et raconte la difficulté à entraîner ce club au riche passé.

➡️ https://t.co/xBBEKZrWVS pic.twitter.com/hCr3v0cM17 — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 9, 2021