FC Nantes : Kombouaré a reconnu Jésus à l’OL !

Antoine Kombouaré est peut-être en train de réussir là où bon nombre de ses collègues ont échoué sous l’ère Waldemar Kita : gagner en inculquant un style au FC Nantes. Depuis le début de la saison, un collectif mis en place par le Kanak semble se dégager et pourrait encore faire mouche dimanche contre l’OGC Nice (17h).

« Je le dis à mes joueurs : j’ai horreur de me faire ch… sur un banc, résume Kombouaré dans Ouest France. Quand ça pousse, il faut défendre mais je ne veux que mon équipe défende pendant 90 minutes. Il faut aller de l’avant, jouer pour marquer des buts. » Si le coach du FC Nantes veut imposer ses principes de jeu, il sait aussi que cela n’est pas gage de réussite à 100%. Surtout quand on tombe sur un Anthony Lopes en étant de grâce avec l’OL avant la trêve internationale (0-1).

« On ne réussit pas toujours, des fois on a gardien devant nous, comme contre Lyon, c’est Jésus, a-t-il souri. La satisfaction, c’est de voir ton équipe mettre en place ce que tu as travaillé, voir les joueurs s’épanouir, aller de l’avant, jouer ensemble et c’est de plus en plus compliqué. Tu sais pourquoi tu te lèves tous les matins, pourquoi tu ne dors pas la nuit. »

