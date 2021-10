FC Nantes : Kombouaré a réservé une belle surprise aux supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Neuvième après dix journées, avec un bilan équilibré de quatre victoires, deux nuls et quatre défaites, le FC Nantes est parti pour connaître un exercice beaucoup moins mouvementé que le précédent, qui avait vu Christian Gourcuff, Raymond Domenech et Antoine Kombouaré se présenter au chevet du malade, sauvé in extremis, au bout du bout des barrages contre Toulouse. Après un exercice aussi cauchemardesque, les supporters nantais s'attendaient à souffrir une nouvelle fois, surtout que le recrutement estival a été chiche.

Un sondage organisé par le compte Twitter FCN Attitude montre que 75% des personnes y ayant répondu trouvent que le "début de saison est mieux que prévu". 12,5% s'y attendaient, 11,5% sont sans avis et… 1% s'attendait à mieux ! Antoine Kombouaré a donc réalisé le tour de force de surprendre en bien des supporters désenchantés par les années Kita. Un exploit qui mérite d'être mentionné !

