FC Nantes : Kombouaré a secoué le vestiaire dès sa première séance avec les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Après le fiasco Raymond Domenech, dont les principes tactiques n'ont jamais fait mouche et dont la gestion du vestiaire a franchement laissé à désirer, place à Antoine Kombouaré pour un virage à 180 degrés. Dès sa première prise de parole, le nouveau technicien du FC Nantes a prévu qu'il souhaitait « apporter de la rigueur et mettre en place un schéma simple ».

Sur les questions tactiques, ses premiers choix ont été totalement validés par le succès probant sur la pelouse d'Angers (3-1), mettant ainsi fin à une malédiction de 16 matchs sans victoire pour les Canaris. Reste à savoir si son management à poigne sera bénéfique sur son groupe sur la durée.

Kombouaré n'a pas toléré les premiers retards

Une chose est sûre, la rigueur version Kombouaré a été appliquée dès la première séance d'entraînement. Le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau, dans le podcast Sans Contrôle qui regroupe plusieurs spécialistes du FC Nantes, a en effet révélé que le nouveau coach nantais avait tout de suite dû recadrer son groupe pour des retards. Et ce malgré des circonstances assez exceptionnelles.

« Les premiers échos des premières séances, il a bien marqué son territoire comme il faut avec une très forte autorité. Il y a eu des premiers retards sur la première séance parce qu'il y avait la neige et Emmanuel Macron qui était à Nantes. C’était un peu le bazar à Nantes. Et croyez-moi, il a bien marqué son territoire et sa désapprobation vis-à-vis des retards. Même le lendemain il en a remis une couche. Il ne fait pas de cadeau. Il est sans concession. Ce groupe avait besoin d'un entraîneur comme ça », estime le journaliste.