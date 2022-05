FC Nantes : Kombouaré a tranché et annoncé son choix de gardien pour Nice !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si Rémy Descamps a gardé les buts du FC Nantes durant tout le parcours en Coupe de France, l'ancien portier de Charleroi et du PSG laissera sa place au capitaine Alban Lafont pour la finale de samedi soir face à l'OGC Nice. En effet, selon Ouest-France, Antoine Kombouaré a fait son choix pour le Stade de France et l'a annoncé à ses joueurs ce mardi. Fini la rotation et exit le héros de la qualification face à l'AS Monaco en demi-finale ! Désireux de préserver la tranquillité de son équipe dans la préparation de la première finale des Canaris depuis 20 ans, le Kanak a décidé de trancher rapidement et de l'annoncer. Une interrogation en moins...

Lafont titulaire sur Nantes - Nice Selon Ouest-France, Alban Lafont devrait bel et bien jouer la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'OGC Nice. C'est Antoine Kombouaré lui-même qui a annoncé sa décision à l'ex-international Espoirs et à sa doublure Rémy Descamps.

Alexandre Corboz

Rédacteur