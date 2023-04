FC Nantes : Kombouaré a trouvé une idée de génie pour relancer Sissoko

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Recrue phare du FC Nantes l’été dernier, Moussa Sissoko n’a pas encore justifié son arrivée sur les bords de l'Erdre. Manquant trop souvent d’impact au duel et trop peu influent sur le jeu des Canaris, le milieu de 33 ans fait plutôt peine à voir depuis le début de saison.

Antoine Kombouaré a alors peut-être eu une idée de génie pour le relancer. Alignés à côté de Samuel Moutoussamy lors des deux derniers matches du FC Nantes, au détriment de Pedro Chirivella, Sissoko s’est trouvé une belle complémentarité avec le milieu des Canaris.

À l’origine du but égalisateur face à l’AS Monaco, dimanche à la Beaujoire (2-2), Sissoko était même sorti sous les applaudissements du public face à l’OL quatre jours plus tôt (1-0). « Je pense que notre duo monte en puissance et que c’est vraiment lié à notre état d’esprit, confirme Moutoussamy dans des propos relayés par Tribune Nantaise. Cela change la donne dans ce genre de matches et en plein sprint final. »