FC Nantes : Kombouaré a un nouvel axe de travail pour la suite de la saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Avec 4 victoires, 1 nul et 4 défaites, le FC Nantes réalise un bon début de saison, en tout cas au-delà des espoirs de ses supporters, qui craignaient le pire après une place sauvée dans l'élite au bout des play-offs et un marché estival atone. Tout le mérite en revient à Antoine Kombouaré, pompier de service débarqué au printemps pour sauver la Maison Jaune et qui a réussi à remettre de l'ordre en quelques mois. Mais le Kanak a désormais un chantier important sur lequel travailler.

En effet, comme le fait remarquer le compte Twitter Blasinho, le FC Nantes n'a remporté aucun match cette saison quand il a concédé l'ouverture du score. Son nul et ses quatre défaites sont la conséquence de ce scénario. A l'inverse, quand il marque en premier, il s'impose systématiquement. Les Canaris n'ont pas encore un mental en acier trempé et nul doute que leur entraîneur, qui lui en a un, va travailler dessus pour s'éviter des frayeurs comme celles de l'année dernière…

Bilan des matchs après 9 journées. #FCNantes

Quand le FCN ouvre le score : 4 victoires ✅

Quand l'adversaire ouvre le score : 4 défaites ❌ et 1 match nul 🤝.

Confiance. pic.twitter.com/i6A0qMzbxr — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) October 3, 2021