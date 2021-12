FC Nantes : Kombouaré a une incertitude à Sochaux et de hautes ambitions en Coupe

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes a bien l’intention de confirmer son beau visage de vendredi dernier à la Beaujoire contre le RC Lens (3-2). Demain, les hommes d’Antoine Kombouaré auront tout le loisir de le faire à Sochaux en 32es de finale de la Coupe de France (16h).

« C’est une première, de jouer un 32ème de finale au mois de décembre. Je m'attends à un match compliqué, difficile. C’est un match de Coupe et peu importe la manière, il faut poursuivre l’aventure, a-t-il expliqué en conférence de presse. C’est une rencontre couperet et il faudra être capable de gagner, même si on doit passer par l'épreuve des tirs au but. Peu importe. »

Pour ce faire, le coach du FC Nantes pourrait être tenté de faire tourner avant d’aller affronter l’ASSE mercredi prochain lors de la 19e journée de L1 (21h). « On a envie de faire un parcours en Coupe de France et c‘est aussi important pour donner du temps de jeu et intéresser tout le monde, garder l'émulation au sein du groupe. Je ne suis pas sûr de faire tourner l’effectif mais si ce match peut donner des idées à certains... Concernant le poste de gardien, le choix n'est pas fait, a-t-il poursuivi. Tout le monde est d’ailleurs apte à jouer à part Andrei Girotto (suspendu). Roli Pereira, Renaud Emond, Sébastien Corchia sont bien de retour. »

🗣 "𝗔𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗰𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘀"



Face aux médias, Antoine Kombouaré a fait le point avant la rencontre de samedi dans le cadre des 𝟛𝟚𝕖 de finale de la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 !



Retrouvez sa conférence de presse 👇 — FC Nantes (@FCNantes) December 16, 2021