FC Nantes : Kombouaré a une nouvelle urgence après Auxerre

Antoine Kombouaré était tout sourire hier au sortir de la courte mais précieuse victoire du FC Nantes devant l’AJ Auxerre hier à la Beaujoire (1-0). En tribunes pendant toute la rencontre, le Kanak a souffert mais s’est contenté de ces trois points qui permettent à la Maison Jaune de s'éloigner de la zone rouge.

« On attend plus dans la capacité à développer du jeu »

Pour lui, la dynamique positive dans laquelle se trouve le FC Nantes doit permettre aux joueurs offensifs de reprendre confiance en eux. « C’est une victoire qu’on attendait fortement, a résumé l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse. On est capables d’offrir un bloc, une équipe soudée. La victoire va nous permettre d’acquérir un peu plus de confiance. Maintenant, on attend un peu plus dans la capacité à développer du jeu. »

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 !



Nos Jaune et Vert renouent avec le succès en championnat grâce à une réalisation de @MarcusMawkus 👊 pic.twitter.com/6QLmJPbbFp — FC Nantes (@FCNantes) January 1, 2023

Pour résumer S’il se frotte les mains de la courte mais précieuse victoire du FC Nantes contre l’AJ Auxerre dimanche à la Beaujoire (1-0), Antoine Kombouaré veut encore faire progresser les Canaris en attaque. Le fossé est encore grand.

Bastien Aubert

Rédacteur