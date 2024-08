FC Nantes : Kombouaré a validé une grande réussite à Crystal Palace

Auteur d’un match nul face à Crystal Palace (1-1), le FC Nantes a conclu sa préparation estivale sur une bonne note. Antoine Kombouaré n’était d’ailleurs pas mécontent de son équipe, pour le coup ultraréaliste avec un but inscrit sur ses deux seules occasions du match.

« Sur certaines séquences, on peut être content de notre visage offensif. Après, on travaille beaucoup pour que les attaquants se cherchent sur le terrain, essaient de jouer ensemble. C’est très important pour moi… Ils ont envie de jouer ensemble, c’est intéressant, ça veut dire qu’on peut voir le danger venir de partout ».

Quant à savoir si ses Canaris sont prêts pour la Ligue 1 et leur premier déplacement à Toulouse dimanche (15 heures), le Kanak reste mesuré :

« On a travaillé pour être prêt. C’est la compétition qui va délivrer ses vérités. Vous pouvez faire des superbes matches amicaux, tous les gagner, faire une super préparation et puis vous scratcher dès le premier match officiel et inversement. On a le sentiment d’avoir bien travaillé mais, à mon sens, on peut encore faire beaucoup mieux en termes de travail et de résultats ».