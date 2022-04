FC Nantes : Kombouaré a vite digérer la remontée lensoise et ne polémique pas sur le penalty

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Si son FC Nantes s'est fait reprendre de 2-0 à 2-2 en supériorité numérique par le RC Lens à Bollaert-Delelis, Antoine Kombouaré ne fait pas la fine bouche de ce point. En conférence de presse, le Kanak s'est même dit plutôt content.

« Je suis satisfait. Vraiment, je ne plaisante pas. Même si on a fait une grande première période, si on a mené 2-0 en étant en infériorité numérique, j’ai prévenu mes joueurs qu’il allait falloir travailler pour mettre le 3e, mais je leur ai dit qu’il ne fallait pas être déçu car on aurait pu perdre. Il faut féliciter Lens qui a fait ce qu’il fallait pour revenir. Il y a eu une balle de 3e but pour nous. Le week-end dernier, j’ai eu 2 équipes contre Bordeaux, on est mené 2-0 et on gagne 5-3. On a subi ce qu’on a vécu le week-end dernier, il faut l’accepter ».