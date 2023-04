FC Nantes : Kombouaré accusé d'avoir écarté un joueur... à cause du ramadan

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Petite surprise dans le groupe du FC Nantes qui affronte Reims ce dimanche : Jaouen Hadjam, qui n'est pourtant pas blessé, n'en fait pas partie. Sans s'étaler sur le sujet, Ouest-France évoque des « raisons personnelles » à l'absence du jeune latéral droit arrivé cet hiver du Paris FC.

Selon Goal, la raison serait qu'Antoine Kombouaré a demandé à son défenseur – comme à tous les autres joueurs de confession musulmane - de casser le jeûn du ramadan sur le jour du match du FC Nantes. Une demande que seul le jeune international algérien a refusé, d'où sa mise à l'écart.

Un autre souci que le ramadan derrière cette absence

Une information qu'il convient tout de même de prendre avec des pincettes : Antoine Kombouaré n'étant pas du genre à réagir de la sorte, lui qui, dans sa longue carrière, s'est souvent retrouvé à entraîner des joueurs durant cette période.

L'an dernier, au moment d'évoquer ses quatre joueurs musulmans du vestiaire (Coulibaly, Castelletto, Bukari et Traoré), le Kanak déclarait ceci : « On travaille de façon à ce que ça se passe bien. Et c’est souvent le cas. Il y a la volonté que le week-end, les joueurs soient au top pour faire gagner l’équipe ». On peine quand même à croire qu'il s'agisse de la seule et unique raison de l'absence d'Hadjam...