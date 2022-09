FC Nantes : Kombouaré annonce un groupe au complet pour Qarabag et ne veut pas entendre ses joueurs pleurnicher

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Le point médical

"Par rapport au groupe qui a joué le match contre Lorient, tout le monde est présent dont Samuel Moutoussamy. Il est disponible pour le match de demain."

La défaite à Lorient

"On ne fait pas la moindre différence entre le championnat et l'Europe. C'est plus simple d'enchaîner quand on gagne. En ayant perdu à Lorient, ça peut être compliqué pour nous demain."

Qarabag

"C'est une équipe qui est habitué à jouer la Coupe d'Europe. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs internationaux. C'est une équipe qui est forte en attaque. En championnat, ils ont joué 5 matchs et ont marqué 14 buts. On a vu le match face à Fribourg, je pense que c'est une défaite qui n'est pas méritée."

La qualification en phase finale

"Demain soir sera un vrai test. C'est un mini championnat et il faudra gagner d'autres matchs afin de se qualifier."

La fatigue

"On ne se trouve pas d’excuse, on s'est préparé à enchaîner les matchs, donc demain on jouera le match avec beaucoup de force, beaucoup d’envie. Mais je ne veux pas entendre de gens parler de fatigue."