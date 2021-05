FC Nantes : Kombouaré annonce une alerte et met la pression avant Montpellier

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de son effectif avant la réception du Montpellier HSC avec une petite alerte pour Randal Kolo Muani et Kalifa Coulibaly ! Les attaquant des Canaris ne se sont pas entraînés avec le groupe aujourd'hui mais ils sont aptes pour dimanche. Kader Bamba peut lui postuler à une place dans le groupe et s'il n'est pas retenu, c’est pour « raison sportive. »

« On a un joker »

« On a un joker en sachant que rien n’est perdu si on ne gagne pas dimanche mais il faut aller au bout des intentions et gagner ce match. On a un boulot à faire et à finir. Concentration maximale sur ce match, a-t-il poursuivi. On se met la pression parce qu'on a envie d'enchaîner les victoires, on a un peu plus de confiance mais on sait que ce dernier match doit être gagné à tout prix [...] En face, on ne nous fera pas de cadeau. »

Kombouaré ne veut pas connaître les scores

L’entraîneur du FC Nantes ne veut surtout pas connaître les résultats des concurrents pour le maintien pendant la rencontre contre le MHSC. « Je ne veux pas que le banc soit informé des scores mais cela peut être fait à mon insu. Nous, on sait qu’on doit faire un grand match. On défend mieux, on est plus costaud défensivement et donc on est efficace devant. Maintenant, rien n’est joué en cas de barrages. J’ai toujours regardé la Ligue 2 et donc nos potentiels adversaires, Toulouse et Grenoble donc. Je n’ai pas attendu cette semaine pour m’y intéresser. On anticipe au maximum et on se prépare aussi à jouer ces barrages s’il le faut. »