FC Nantes : Kombouaré annonce une rechute pour Pallois et la joue petit poucet devant Rennes

Le point médical

"Quentin Merlin et Nicolas Pallois sont à l'infirmerie. Charles Traoré est lui suspendu. Le ligament du genou de Pallois s’est à nouveau étiré sur l’action du pénalty. Dans la nuit qui a suivi le match contre Turin, ça a gonflé. Il y avait du sang dans son genou. Il n’a pas pu s’entraîner et ne peut pas s’entraîner actuellement. Il ne sera donc pas là même si a priori ce n’est pas méchant."

L'élimination en Ligue Europa

"On a vécu quelque chose d'unique avec un public unique. Maintenant c'est terminé. Il n'y a pas de place pour les sentiments, il faut immédiatement remettre le bleu de chauffe."

Le Stade Rennais

"Rennes est en dessous de l'OM et du PSG mais avec budget supérieur au notre et à la fin de la saison ils seront devant nous. Après, sur un match tout est possible et on a envie de vite rebondir."

Propos retranscrits par France Bleu Loire Océan.