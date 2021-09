FC Nantes : Kombouaré anticipe un premier problème et prévient la Brigade Loire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré s'est d'abord arrêté sur le retour de la Brigade Loire dans les tribunes à la Beaujoire et à l'extérieur. Le Kanak a été très clair avec les Ultras concernant l'attitude à avoir : « S’ils viennent pour nous supporter, c’est fantastique. Mais il faut qu’ils viennent pour aider l’équipe. Je leur ai dit : les griefs que vous avez contre la direction, c’est avant et après les matches. Pendant les matches, venez pour nous supporter quand on sera en difficulté. Les vrais supporters sont toujours les bienvenus." Précision : la Brigade Loire s'est bien faite entendre tout au long du match à Reims, en dépit de la défaite, 1-3.

Kombouaré ne s'inquiète pas pour ses Africains

Également lancé sur ses nombreux internationaux africains (Moses Simon, Kalifa Coulibaly et Jean-Charles Castelletto) ainsi que la saignée qui attend les Canaris en janvier prochain, Kombouaré assure également avoir pensé à ce problème... Mais l'avoir repoussé à plus tard : « Je n’ai pas attendu maintenant pour savoir qu’il y avait la CAN. On y pense, mais on aura le temps. Tant qu’ils sont là, j’ai envie de faire en sorte qu’ils soient très performants. Pour avoir le moins de soucis quand ils repartiront. Moi, la priorité aujourd’hui, c’est Reims. » Messages passés.