FC Nantes : KombouarÃ© dÃ©plore un incertain pour l'Olympiakos et demande un spectacle de fumigÃ¨nes Ã  la tribune Loire

FC Nantes

Le point médical

"Tout le monde est sur le pont. Quentin Merlin a fait son retour, Moussa Sissoko aussi. Il reste juste une interrogation concernant Moses Simon, on verra demain."

L'Olympiakos

"L'Olympiakos c'est un peu particulier parce qu'il y a mon petit frangin et beaucoup de joueurs qui connaissent la Ligue 1. Il n'y aura pas de dépaysement pour eux. Il va falloir être très courageux."

L'objectif de la Ligue Europa

"L'objectif est simple : c'est de gagner ce premier match. On verra ensuite ce que ça donne mais on veut bien figurer dans ce groupe et pourquoi pas se qualifier. Je dis ça avec beaucoup d'humilité. Autant quand il y a eu le tirage au sort on était un peu déçu car on voulait tirer un gros. Mais rapidement elle s'est estompée car on s'est dit : il y a un coup à jouer et on va le jouer crânement."

Les supporters

"Hier (mardi), j'ai vu le PSG contre la Juventus et j'ai vu les supporters. Ce n'est pas interdit les fumigènes ? Demain ça peut être la même chose, j'espère qu'il y aura le feu en tribune Loire."

Ses joueurs

"J'ai envie de leur apporter de la sérénité avant ce match. A eux d'écrire l'histoire. J'ai une grande confiance dans mon groupe avec des joueurs d'expérience. Ça doit servir dans les matchs de Coupe d'Europe."

Propos retranscrits par France Bleu Loire Océan.