FC Nantes - Juventus : Kombouaré annonce une grande nouvelle et veut rentrer dans la légende

Kombouaré croit à la qualification

« On peut gagner demain, ou faire match nul et se qualifier aux tirs au but. On s'est donné le droit de rêver, on a tout fait pour qu'il y ait un enjeu sur ce match retour. Le plus dur est à faire : comment battre cette équipe de la Juve demain ? On va s'entrainer aujourd'hui puis mise au vert et préparer bien ce match. Il y a une grande motivation et on va essayer de casser les stats ».

Kombouaré veut rentrer dans la légende avec ses hommes !

« Il faut croire que cette équipe, elle est capable de se transcender et de répondre présent dans les grands rendez-vous. J'espère que demain cela sera le cas. L'adversaire n'est pas le même. On ne pensait pas avoir à affronter un tel adversaire, ils jouent plutôt la Ligue des champions habituellement. Si les joueurs font les choses bien demain, on peut rentrer dans... la légende ! ».

Kombouaré sur la Juve

« Une Juve plus agressive avec le retour de Di Maria? J'ai trouvé qu'à l'aller ils étaient déjà très agressifs, on a bien défendu même si on a eu un peu de réussite. Pour moi Di Maria était le meilleur joueur de la Juventus et j'espère que demain il ne sera pas aussi bon. (…) On a 2 chances sur 10 de se qualifier, mais ça reste toujours infime. La Juve s’ils perdent contre nous, ils sont ridicules alors que nous on va jouer le maintien et notre quart de finale de Coupe de France contre Lens »

Retour de Ganago

On a le retour de Ganago, s'est entrainé avec nous et peut revenir dans le groupe (…). Ganago, Delort et Moises nous offrent la possibilité de plus de choix offensifs. On aura plus de forces sortant du banc et ça va être un plus pour nous demain.

