FC Nantes : Kombouaré annonce deux absents pour le RC Lens et attend une révolte de ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le point médical

"Fabio (suspendu) sera absent. Il a en plus un souci à ongle de pied et c'est très douloureux. Il n'a pas pu s'entraîner. Moussa (Sissoko) avait une petite béquille mais on m'a dit que c'était sans gravité. Il était en soins hier. Aujourd'hui, il sera apte à l'entraînement et sera là normalement dans le groupe."

Les mauvais résultats

"Il faut discuter avec eux, échanger et permettre aux joueurs de recharger les batteries. Ce qui nous intéresse c'est de trouver les bons ressorts pour les relancer et sortir un grand match. J'ai dit aux joueurs : quand on gagne, quand on enchaîne les victoires, je n'ai pas grand chose à faire. Mais c'est maintenant que c'est intéressant, voir sur qui on peut compter pour redresser la barre."

Le RC Lens

"Lens, c'est un formidable test, soit tu te fais gifler, je suis toujours cash dans ce que je dis, soit tu rallumes la lumière et tu retrouves de la confiance et ça permet de relancer la machine. On va mettre des choses en place demain mais il va falloir que les joueurs soient révoltés, revanchards, montrer de l'amour propre et surtout il faudra faire un grand match de football."