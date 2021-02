FC Nantes : Kombouaré, Blas, Louza, Simon... Pierre Ménès désigne les clés du maintien des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

Dans son Pierrot Face Cam, ce lundi, Pierre Ménès est revenu sur la victoire du FC Nantes à Angers hier pour les débuts d'Antoine Kombouaré sur le banc nantais. « Je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvaise augure mais je rappelle que Kombouaré avait aussi gagné son premier match avec Toulouse, qui était aussi dans une situation difficile, avant de perdre les neuf suivants », a glissé Ménès.

Avant d'ajouter : « Cette victoire, c'est un match de gagné, trois points de pris, une dynamique qu'on espère lancée. Mais Nantes ne tombera pas tous les jours sur un adversaire aussi absent qu'Angers. Maintenant, quand Blas et Louza sont là, il y a plus de ballons. Et si Simon se remet à marquer, pourquoi pas. Je crois que personne n'a envie qu'un club de la dimension de Nantes tombe en L2. »