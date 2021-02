FC Nantes : Kombouaré colle un premier avertissement à Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

On ne peut pour l’instant pas dire que Ludovic Blas est black-listé par Antoine Kombouaré au FC Nantes. Ce serait même le contraire étant donné qu’il s’est déjà montré brillant et décisif lors des deux premiers matches du Kanak sur le banc des Canaris.

L’affaire ne semblait pourtant pas gagnée d’avance eu égard le passé tourmenté entre les deux hommes du côté de l’En Avant de Guingamp. Kombouaré a mis ces antécédents de côté tant il semble persuadé que Blas (23 ans) peut faire partie des hommes forts de l’opération maintien du FC Nantes. Cela étant dit, rien n’est joué d’avance avec lui.

« Je sais ce qu’il est capable de ne pas faire aussi »

« Ce que je peux constater, c’est qu’il a évolué, a-t-il résumé dans L’Équipe. Quand je l’ai connu, il n’avait que 18 ans, attention ! Il a plus de maturité, il est responsable, a progressé sur le plan athlétique et mental. Maintenant, il sait qu’avec moi il sera attendu au tournant, que j’exige toujours plus, de lui comme de ses partenaires. Je sais de quoi il est capable, et je sais ce qu’il est capable de ne pas faire aussi. » L’intéressé est prévenu avant le match crucial du FC Nantes dimanche à Nîmes (15h).