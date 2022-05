FC Nantes : Kombouaré confirme qu’il reste et sera sans pitié avec l’ASSE

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Après avoir vu Alban Lafont le précéder et annoncer qu’il allait rester l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine, Antoine Kombouaré a livré son point santé. Charles Traoré, Pedro Chirivella, Roli Pereira (cheville) et Moses Simon (ischio) seront absents contre l’ASSE (samedi, 21h). Quant à Wylan Cyprien, il est incertain.

« On a parlé des 57 points, on veut la victoire, pour nous, pour ne pas fausser le championnat également. Le dernier match, c'est l'occasion de fêter ceux qui ont porté le maillot et qui vont partir, a affirmé l’entraîneur des Canaris en conférence de presse. J'avais promis aux supporters de leur présenter la Coupe de France, c'est l'occasion. Il faut fêter ça avec une victoire, je ne pense qu'à ça. »

Au sujet de son avenir, le Kanak a confirmé les dires de Lafont au détour d’une question sur Randal Kolo Muani. « Il est généreux, collectif. Après avoir signé, il aurait pu lever le pied au contraire il a été exemplaire. Je suis admiratif, du joueur et du bonhomme. Il a tout et on a un point commun c'est qu'on aime ce club, a-t-il développé. Le moment fort, le déclic, pour moi c’est le match de Lens (3-2). On a pris conscience qu’on pouvait renverser les choses. J'ai décidé de poursuivre et d'aller au bout de mon contrat. J'avais envie de continuer. Il y a un challenge fantastique la saison prochaine avec notamment le fait de diriger le FC Nantes en Coupe d'Europe. »

