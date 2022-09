FC Nantes - Olympiakos : Kombouaré dédie la victoire aux supporters et revient sur sa célébration

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Dans une ambiance exceptionnelle à la Beaujoire, le FC Nantes, qui retrouvait l'Europe 20 ans après, a arraché la victoire ce jeudi face à l'Olympiakos (2-1), à l'occasion de la première journée de phase de poules de la Ligue Europa. Quelques instants après le coup de sifflet final, Antoine Kombouaré s'est arrêté au micro de Canal+ où il a tenu à remercier le public de la Beaujoire. "On se bat jusqu’au bout et surtout on montre le meilleur. Il ne faut pas oublier le public, il a été formidable, il nous pousse, on n’a pas le droit de les décevoir, de ne pas donner tout ce qu’on a. Aujourd’hui, c’est aussi leur victoire. Je suis impressionné par cette ferveur et cette communion avec le public."

"C’était plus fort que moi, je n’ai pas pu me contrôler"

L'entraîneur des Canaris, qui est venu fêter le but de la victoire d'Evann Guessand avec ses hommes au poteau de corner, est ensuite revenu sur cette célébration en conférence de presse d'après-match. "C’est la première fois que j’agis de la sorte. Ça fait quatre ans que je ne peux plus courir, j’ai les genoux en vrac. Je ne sens plus les douleurs, C’était plus fort que moi, je n’ai pas pu me contrôler. Je sais les efforts faits par les joueurs et je sais que le soutien du public nous oblige à aller au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Ce soir (jeudi), il y a eu une belle communion. C’est une victoire collective. Cela amène des émotions très fortes. Ça m’a fait beaucoup de bien de lâcher tout ce que j’avais en moi. Et ce sont trois points qui nous lancent dans cette compétition et qui nous préparent pour le match de Ligue 1, dimanche contre Lorient parce que ça va vite venir."

