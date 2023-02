FC Nantes : Kombouaré dégomme ses joueurs malgré la qualification

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Un but gag pour débuter (Descamps dégageant dans Victor, le rebond profitant à un Angevin) puis quelques occasions mais un fonds de jeu proche du néant : la première période du FC Nantes au stade Raymond-Kopa d'Angers a été catastrophique. Heureusement, les Canaris ont su redresser (timidement) la barre après la pause, égaliser par Mollet à la 86e et se qualifier aux tirs au but. Mais dans son analyse d'après-match, Antoine Kombouaré n'a pas été tendre avec ses troupes, à qui il a reproché cette première période abyssale...

"Comme j'ai dit aux joueurs, on s'est fait très peur. J'ai détesté cette première mi-temps. Ce sont mes joueurs qui m'ont mis un uppercut en première mi-temps ! Je n'ai pas compris. Je n'ai pas aimé. C'était mérité. Au-delà de l'entame, avec 2-3 situations qui auraient pu nous réveiller... Ils ont logiquement marqué. Après, j'ai aimé le caractère et la qualité technique. On fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. On tire 12 fois au but, 7 cadrés. On a outrageusement dominé et on mérite de revenir au score, même si on sait qu'au foot, vous pouvez dominer. Le plus dur est de marquer. C'est le fruit de leur abnégation, de leur volonté de continuer l'aventure. C'est un super avertissement pour nous. On s'est fait très peur. Le problème, c'est que si on fait des mi-temps comme la première... Si on fait ça contre Lorient, on peut rentrer avec une fessée. Il faut que ça nous serve de leçon. Si on fait des mi-temps comme ça et qu'on est capables de gagner les matches, je veux bien. Mais je n'ai pas aimé."