FC Nantes : Kombouaré dénonce un manque de respect du PSG envers le Real Madrid

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Troyes, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s’est lâché sur la défaite ce mercredi du Paris Saint-Germain face au Real Madrid (3-1) en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, estimant que les Parisiens n'ont pas respectés les Merengue.

"Il ne faut pas avoir peur des mots. Le PSG n'a pas respecté son adversaire. Il y a de la tristesse, de la déception, c'est mon club de coeur le PSG. Quand tu respectes ton adversaire, c’est un match que tu dois gagner 3-0, et on n’en parle plus. Ils n’ont pas fait ce qu’il faut. C’est un match, tu le joues dix fois, tu le perds une fois. Les regrets, c’est de perdre contre moins fort que soi."

