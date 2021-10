FC Nantes : Kombouaré déplore 3 absences face à Clermont et lance un défi à ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Comme d’habitude, Antoine Kombouaré a fait un point santé au FC Nantes en annonçant trois forfaits pour la réception de Clermont samedi à la Beaujoire (17h). « Quentin Merlin (entorse à la cheville) est toujours indisponible. Osman Bukari (adducteur gauche) et Willem Geubbels (trop juste) seront également absents contre Clermont, a expliqué le coach des Canaris en conférence de presse. Cela peut être match encore plus compliqué que celui contre Troyes (2-0) car Clermont est un promu qui joue sans complexe avec un jeu bien en place et c'est une équipe redoutable. Je m'attends à souffrir. »

Pour essayer de s’imposer, le Kanak a diffusé un message positif à ses joueurs toute la semaine. Et les a même piqués pour s’assurer qu’ils donneraient tout pour ne pas le décevoir sur le rectangle vert.

« On est plus costaud mais j'aime bien l'idée de toujours lancer des défis à mes joueurs. Ce qu'on fait aujourd'hui est encourageant mais ça demande confirmation, a-t-il poursuivi devant les médias en n’oubliant pas d’évoquer son homologue auvergnat Pascal Gastien. C’est un très bon copain à moi, on a eu la chance de jouer ensemble en sélection, mais ça remonte à très longtemps. C'était un très bon milieu, très travailleur. »

🎙️🔰 Point santé avant #FCNCF63 : Quentin Merlin (entorse à la cheville) est toujours indisponible. Osman Bukari (adducteur gauche) et Willem Geubbels (trop juste) seront également absents contre Clermont.#FBSport #Ligue1 pic.twitter.com/pypENnFOAa — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) October 21, 2021