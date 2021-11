FC Nantes : Kombouaré déplore quatre absences et un incertain et envoie un message fort au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Point santé

"Nicolas Pallois et Abdoulaye Sylla sont suspendus. Roli Pereira de Sa est mal retombé et est out quelques semaines. Renaud Emond est également blessé. Moses Simon qui atterrit cet après-midi à Nantes est lui incertain."

Le match face au PSG

"On a beaucoup travaillé sur l'endurance mentale, sur la capacité a être fort jusqu'au bout parce que le PSG a eu la faculté de faire basculer beaucoup de rencontres de son côté dans les dernières minutes. (...) Le match de l'an passé est oublié. On va là bas pour essayer de marquer, je n'ai pas envie de voir une équipe qui ne va faire que défendre. On a des arguments à faire valoir malgré les qualités du PSG. (...) Je n'ai qu'une envie c'est de taper le PSG. Etant donné notre position avant le coup d'envoi la saison passée, on peut dire que ce qu'on a réalisé est un exploit et les exploits en appellent d'autres."

Ses deux clubs de cœur

"J'ai deux clubs de cœur, le FC Nantes parce que c'est le club qui m'a accueilli, qui m'a reçu et le PSG parce que j'y ai passé 12 ans de ma vie. Et le Parc des Princes, c'est un stade que je connais un peu."

Le projet de délocalisation du centre d'entraînement

"Je suis un historique et j'aime la Jonelière. Je n'ai connu que cet endroit qui est exceptionnel et ça me chagrinerais de voir le club déménager. Mais je ne décide pas."

🎙 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 - #PSGFCN



➥ Antoine Kombouaré

➥ sur Youtube vers 11h30 pic.twitter.com/NHf5IBxqUH — FC Nantes (@FCNantes) November 18, 2021