FC Nantes : Kombouaré annonce un coup dur avant l'OL et envoie un message à Deschamps

Le point médical

"Les absents : toujours Charles Traoré, Quentin Merlin et Marcus Coco mais aussi Pedro Chirivella. Pedro a de nouveau des problèmes aux adducteurs. Quentin s’est fait opérer le 17. L’objectif c’est que deux mois après il puisse reprendre l’entrainement collectif. Cette semaine, il a juste démarré les entrainements avec les échauffements. Marcus est en réathlétisation après sa blessure au quadriceps droit. Il devrait aussi reprendre semaine prochaine avec Quentin."

Le match face à l'OL

"On a bien travaillé cette semaine. On se prépare. On a envie d'y aller pour faire un résultat. On a un groupe pratiquement au complet. C'est bien."

Lafont chez les Bleus ?

"En ce qui me concerne, je milite pour qu'il soit en équipe de France. Je le vois tous les jours à l'entrainement. (...) Mais c'est à Didier Deschamps de faire ses choix."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel du FC Nantes.