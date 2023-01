FC Nantes : Kombouaré dévoile sa priorité après le succès sur Auxerre

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

C'est un Antoine Kombouaré de bonne humeur qui s'est présenté au micro de Prime Vidéo il y a quelques minutes. En tribunes pendant toute la rencontre face à Auxerre (1-0), le Kanak a souffert mais se contente de ces trois points qui permettent à la Maison Jaune de s'éloigner de la zone rouge. Pour lui, la dynamique positive dans laquelle se trouve le FCN doit permettre aux joueurs offensifs de reprendre confiance en eux.

"Il y avait un public aujourd'hui qui était un peu fatigué (rires). On a essayé de faire un match solide pour se rassurer. Mais ça a été compliqué. Dans la souffrance, on a réussi à gagner, c'est une très bonne chose. On a sorti les stats pendant la trêve, on a vu qu'on court trop souvent après le score et qu'on ne marque pas assez en première période. Nos entames sont compliquées. On manque de confiance, de justesse dans le jeu offensif, de présence. Avec un meilleur classement, on viendra plus soutenir nos attaques. Mais notre idée première, c'est de bien défendre, pour justement ne pas encaisser ce premier but. Quant tu es 16e, tu dois retrouver un socle défensif solide. C'est notre troisième match sans but encaissé, c'est bien. On veut garder ça et être désormais efficace offensivement."