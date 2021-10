FC Nantes : Kombouaré dévoile un secret flippant pour les Girondins

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes s’est rassuré. Après une lourde défaite encaissée à Reims (1-3), les Canaris se sont bien repris dimanche à domicile devant Troyes (2-0) pour terminer cette première partie de la saison dans le Top 10 avec quelques doutes mais aussi quelques certitudes. Notamment au sujet de leur nouveau savoir-faire sur les coups de pied arrêtés, avec un nouveau but d’Andrei Girotto sur coup-franc et un autre de Ludovic Blas sur penalty.

« Cette semaine, on avait surtout travaillé les coups de pied arrêtés défensifs, comme on en avait pris trois récemment sur ce genre de phase, a précisé Antoine Kombouaré après la rencontre. Mais quand on travaille les coups de pied arrêtés défensifs, on les travaille aussi offensivement. »

Les Girondins de Bordeaux sont prévenus, eux qui recevront au Matmut Atlantique un FC Nantes revigoré le 17 octobre prochain pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (15h).

Nouvelle programmation 🔥



Le @FCNantes affrontera le @RCSA le dimanche 7 novembre à 15h à la Beaujoire. — FC Nantes (@FCNantes) October 7, 2021