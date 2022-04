FC Nantes : Kombouaré donne 3 mauvaises nouvelles et met la pression avant Bordeaux

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Comme à son habitude, Antoine Kombouaré a donné le point santé du FC Nantes en préambule de sa conférence de presse. On apprend ainsi que Pedro Chirivella doit recommencer à trottiner demain mais sera forfait contre les Girondins de Bordeaux tout comme Charles Traoré et Nicolas Pallois, à l'infirmerie. Marcus Coco, expulsé contre l’OM mercredi, sera également absent dimanche (15h).

« Je m'attends à un match engagé mais il faut qu'on redevienne conquérant à domicile, qu'on soit efficace et c'est le meilleur moyen de bien se préparer pour la finale de la Coupe de France, a estimé le coach du FC Nantes. On doit faire plus et mieux, en ce moment je ne suis pas très content de nos résultats. Le résultat contre Bordeaux sera bien sûr très important mais il y a aussi la manière qui le sera. »

De son côté, Wylan Cyprien est déjà au courant de l’importance du derby contre le FCGB. « On a ressenti, sur les réseaux sociaux et après le match contre Angers, dans le regard des supporters et dans leurs mots, que ce n'est pas un match comme les autres, a-t-il déclaré. Ça doit nous donner un boost supplémentaire. »

🎙️🔰 "On doit faire plus et mieux, en ce moment je ne suis pas très content de nos résultats. Le résultat contre Bordeaux sera bien sûr très important mais il y a aussi la manière qui le sera", explique Antoine Kombouaré, entraîneur du #FCNantes. #FBSport #Ligue1 #FCNFCGB pic.twitter.com/BPEPEv5bfp — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) April 22, 2022

Pour résumer Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse au FC Nantes à deux jours de la réception des Girondins de Bordeaux pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 (15h). L’occasion pour l’entraîneur des Canaris d’aborder la gestion de son groupe.



Bastien Aubert

Rédacteur