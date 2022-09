FC Nantes : Kombouaré donne des nouvelles de la blessure de Castelletto après le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Lors de la défaite ce samedi du FC Nantes sur sa pelouse face au Paris Saint-Germain (3-0), pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, Jean-Charles Castelletto est sorti à la 66e minute en raison d’une alerte à la cuisse.

"Ce sont les adducteurs qui sifflent un peu"

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, en a dit plus sur la blessure du défenseur central camerounais. "Ce sont les adducteurs qui sifflent un peu. Il va venir en soins. Ce n’est pas une blessure grave." L’ancien Brestois devrait donc être apte pour la réception ce jeudi de l’Olympiakos, à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa.

🗞 Les mots du Coach Kombouaré après ce #FCNPSG. — FC Nantes (@FCNantes) September 3, 2022

