FC Nantes : Kombouaré donne une grande nouvelle et un petit coup de pression avant Strasbourg

Comme d’habitude, Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de son groupe avant de recevoir le RC Strasbourg (dimanche, 15h). « Osman Bukari (adducteur gauche) est toujours blessé. Abdoulaye Sylla et Sébastien Corchia sont suspendus. Ludovic Blas, Quentin Merlin et Wylan Cyprien sont eux de retour », a-t-il annoncé en conférence de presse.

Si le retour de Blas est une excellente nouvelle pour les Canaris, le Kanak craint tout particulièrement le défi physique que lui imposera le RCSA. « On joue une équipe de Strasbourg en confiance avec une attaque de feu. On s'attend à jouer une formation athlétique, solide, bien en place et qui se découvre peu à l'extérieur, a expliqué le coach du FC Nantes en conférence de presse. On a le même nombre de points avec Strasbourg, c'est bien parce que ça nous donne l'impression qu'on joue une petite finale avant la trêve internationale. »

Aussi, Kombouaré a tenté de donner un petit coup de fouet à ses remplaçants. « Blas, Simon et Kolo Muani sont nos forces vives, des cadres et on compte sur eux mais il ne faut pas que ceux qui sont remplaçants se disent qu'ils ne comptent pas. Ils ne doivent pas lâcher et se battre, a-t-il analysé. Ce qu'on fait est bien même si on attend toujours plus des joueurs. Il y a un creux dans la saison en terme d'efficacité. Mais en terme de jeu, de situations et de courses, c'est très intéressant. Après, oui, les jeunes du centre (Merlin, Manvelyan, Sylla) sont loin du haut niveau... Derrière des garçons comme Coco et Coulibaly... C'est inquiétant mais c'est comme ça. Les joueurs venus de l'extérieur sont meilleurs que nos jeunes... »

