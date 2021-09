FC Nantes : Kombouaré efface sa réputation d'entraîneur défensif

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes de Kombouaré marque des buts ! Alors que les canaris ont inscrit 7 buts lors de leurs dernières victoires face à Angers (1-4) et Brest (3-1), Antoine Kombouaré qui était jugé comme entraineur défensif, fait mentir les observateurs…



Comme le révèle le compte twitter de la Ligue 1 Uber Eats, depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes le 11 février 2021, son équipe est même la 4ème meilleure attaque du championnat avec 35 buts inscrits derrière le PSG (47 buts inscrits) , l’OL (39), et l’OM (37). Une stat qui montre bien que le coach néo-calédonien ne fait pas que défendre avec les Canaris ! Reste désormais pour eux à concrétiser ces buts en le plus de points possibles pour ne pas revivre la situation cauchemardesque de la saison passée et un sauvetage en play-offs suite à leur 18ème place.