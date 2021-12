FC Nantes : Kombouaré a porté un coup fatal à Gourcuff et Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Grâce à son succès inespéré sur le RC Lens (3-2) vendredi soir, le FC Nantes pointe dans la première partie de tableau (10e) et compte 7 victoires après 18 journées. Un total des plus honorables, surtout quand on compare avec le catastrophique précédent exercice qui avait vu Christian Gourcuff, Raymond Domenech et le Kanak se succéder sur le banc de la Maison Jaune.

A eux deux, Gourcuff et Domenech avaient totalisé… 3 victoires en 24 journées ! Les trois pour Gourcuff, faut-il préciser… Au terme de la saison 2020/21, le FCN s'était imposé à 9 reprises. Les Canaris de cette année pourraient donc faire aussi bien dès la 20e journée avec un peu de réussite. Une façon de souligner le travail de qualité réalisé par Antoine Kombouaré depuis son retour dans son club formateur, le 11 février dernier.

9 - c'est le nombre de victoire du FC Nantes à la fin de la saison 20/21. À un match de la mi-saison, les canaris ont déjà gagné à 7 reprises.



🔰Après 19 matches, le FC Nantes avait encaissé 31 buts et marqué 17 buts. Contre 23 encaissés et 24 marqués pour le moment. — Fausse Touche (@FausseTouche) December 12, 2021