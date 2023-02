FC Nantes : Kombouaré en remet une couche sur Delort

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Arrivé cet hiver au FC Nantes en provenance de l'OGC Nice, Andy Delort n'a toujours pas trouvé le chemin des filets sous les couleurs nantaises et est sorti sous les sifflets de la Beaujoire lors de la défaite dimanche dernier face au Stade Rennais (1-0). Après l'avoir défendu après le derby breton, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a réitéré ses propos ce mardi en conférence de presse à la veille du quart de finale de la Coupe de France contre le RC Lens.

"Delort n'est pas un problème"

"Andy Delort, ce n’est pas un problème, pas un sujet. Si on ne marque pas, c’est que tout le monde ne marque pas. Il n’y a pas qu’Andy qui doit marquer des buts. Je me tue de demander à mes défenseurs et mes milieux de marquer, à d’autres attaquants aussi. Aujourd’hui, lorsqu’on perd, on perd ensemble et quand on gagne, on gagne ensemble. J’ai une totale confiance et les joueurs aussi, ont confiance en Andy. Ce n’est qu’une question de temps. Laissons-le tranquille. Gagnons les matchs même lorsqu’il ne marque pas, ce sera bien aussi !", a confié le Kanak devant les médias.

𝗗𝗲𝘂𝘅 matchs à venir cette semaine. pic.twitter.com/fMPayh0dk9 — FC Nantes (@FCNantes) February 27, 2023

Pour résumer Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du quart de finale de la Coupe de France contre le RC Lens, le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a de nouveau pris la défense d'Andy Delort, muet depuis son arrivée chez les Canaris.

