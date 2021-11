FC Nantes : Kombouaré enregistre une bonne nouvelle et voit le LOSC plus dangereux que le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Simon et Pallois de retour

« Parmi les absents, il y a Sébastien (Corchia), avec sa lésion aux ischios droits, Renaud (Emond), touché aux ischios aussi, et Charles (Traoré), qui est malade depuis deux jours. Il a une gastro. J’espère qu’on aura des nouvelles demain. Moses Simon est opérationnel. Il a repris l’entraînement avec nous depuis hier. Ça se passe bien. Il a encore de petites douleurs mais il a pu s’entraîner normalement. Enfin, il y aura le retour de Nicolas Pallois de sa suspension. »

Evacuer la déception parisienne

« On n’a pas le choix que de passer à autre chose après la défaite à Paris. Les rencontres se succèdent. Entre Lille et la réception de Marseille, deux gros matches nous attendent. Il faut évacuer le scénario du match à Paris. Il faut garder les bonnes choses faites au Parc, notamment cette deuxième mi-temps au cours de laquelle on a été capables de revenir avec de meilleures intentions. On a su revenir au score, on a tenu le point du nul pendant un moment. »

Lille, un adversaire dangereux

« Lille, ce sera un autre adversaire. Le match sera peut-être plus compliqué que celui du PSG. Leur victoire contre le Red Bull Salzbourg mardi va les booster. André et Ikoné, qui étaient suspendus en Champions League, devraient faire leur retour. Ils sont mal-classés en championnat, ils sont d’ailleurs derrière nous, donc je pense qu’ils vont vouloir tout faire pour gagner et remonter. Ils ont des arguments autres que ceux du PSG mais je pense qu’ils vont plus nous faire souffrir. »

