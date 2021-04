FC Nantes : Kombouaré et le record historique négatif avant d'affronter le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C'est un match de la peur qui va opposer le RC Strasbourg au FC Nantes cet après-midi. Mais si les Alsaciens luttent aussi pour le maintien, eux sont en dehors de la zone rouge alors que les Canaris, 19es, ont les deux pattes dedans. Une nouvelle défaite pourrait être catastrophique pour les hommes d'Antoine Kombouaré, qui abattent l'une de leurs dernières cartes.

Kombouaré a déjà réussi l'exploit de se maintenir dans ces conditions

Comme l'explique L'Equipe aujourd'hui, les Canaris actuels ont battu le record du plus faible total de points du club à ce stade de la saison. Mais la bonne nouvelle, c'est que parmi toutes les formations ayant compté 28 unités à cinq journées de la fin, une seule s'est maintenue sur le terrain : le Dijon de Kombouaré il y a deux ans.

« Son bilan est, pour l’heure, le plus moche de l’histoire du club avec 28 points en 33 matches, peut-on lire dans L'Equipe. Seulement deux des vingt équipes à avoir affiché ce total de points à cet instant de la saison ont échappé à la relégation : Martigues en 1993-94 (18e mais repêché grâce à la relégation administrative de Marseille) et Dijon en 2018-19 (18e et barragiste). A l’époque, les Bourguignons étaient dirigés par Kombouaré, qui a rappelé cette semaine qu’être solide serait déjà pas mal. »