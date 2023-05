FC Nantes : Kombouaré répond cash sur la prime de maintien et son avenir et prend le parti de Messi

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le point médical

"Andrei Girotto a ressenti une petite douleur à la cuisse. On verra demain (samedi). Moussa Sissoko n'est pas disponible pour le match de dimanche. C'est une lésion. Il fait des examens cet après-midi."

"On a un pied en Ligue 1, un pied en Ligue 2"

Le maintien

"On a un pied en Ligue 1, un pied en Ligue 2. Il faut aider les joueurs, soigner les têtes. (...) Moi je sais la chance que j'ai, j'ai envie d'aider mon groupe, il faut redoubler d'efforts maintenant. Il faut montrer qu'on a envie de se sauver. J'ai envie de me battre, de me prouver que je suis un bon entraîneur. On a vécu de grandes choses, c'est pour ça que j'ai confiance en mon groupe. Il y a certainement des joueurs qui doutent, c'est normal quand tu enchaînes les défaites. On a cinq matchs, 15 points en jeu. On est capables de le faire, on va le faire."

La prime de maintien

"La direction propose et pense que ça peut être un levier pour les joueurs, tant mieux, pourquoi pas. La direction fait ce qu'elle veut, je ne suis pas là pour juger. Aujourd'hui on essaie tous d'aider les joueurs. C'est comme ça, c'est notre milieu qui veut ça. On ne parle que de ça aujourd'hui, Messi, les contrats... J'ai toujours pensé que ce n'est pas ça qui fait courir les joueurs, mais si ça peut aider, tant mieux..."

Son avenir

"Si vous pensez que je vais lâcher, jamais de la vie. Moi je suis en fin de contrat. Vous avez que ça à foutre de vous poser ce genre de question. Moi je me demande comment on va gagner dimanche."

"On ne touche pas à Messi"

L'affaire Messi

"Sans déconner, vous pensez que j'ai envie de répondre à ça ? Ce qui m'embête, c'est que c'est un lynchage aujourd'hui. Moi j'ai toujours dit : on ne touche pas à Messi. Je suis passionné, j'aime le joueur. Quand j'entends des mecs dire qu'il ne court pas assez, moi j'en ai rien à foutre. Si j'avais Messi, je lui dirais de rester devant. C'est mon avis. On tombe sur un mec... C'est honteux. On ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas ? On ne touche pas à Messi ! Il va repartir, je suis super content. On ne le mérite pas. C'est le problème du PSG, pas le mien. Moi j'adore Messi. On ne touche pas à Messi, vous comprenez ? Merci Messi ! Moi je paye pour aller le voir jouer !"

Propos retranscrits par RMC Sport et le compte Twitter officiel du FC Nantes.