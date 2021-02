FC Nantes : Kombouaré expédie 3 joueurs jusqu’en juin, dont Augustin !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Antoine Kombouaré a importé au FC Nantes la méthode qui a toujours fait sa force comme joueur et entraîneur : l'intransigeance. Invaincu en deux matches sur le banc des Canaris depuis son arrivée en lieu et place de Raymond Domenech, le Kanak a décidé d’hausser le ton pour consolider sa mainmise sur le groupe. Selon Ouest France, trois joueurs ont ainsi été expédiés en réserve jusqu’au terme de la saison. Il s’agit de Jean-Kévin Augustin, de Thomas Basila, libre à la fin de la saison, et de Bridge Ndilu.

Augustin, Basila et Ndilu déclassés

« Cette décision répond à une volonté de Kombouaré de resserrer son groupe », explique le quotidien régional en précisant que les intéressés ont déjà quitté le vestiaire des pros. Pour sa première saison au FC Nantes, Augustin aura donc joué 33 minutes en Ligue 1. Peut-être l’ancien attaquant du PSG, en méforme chronique depuis son arrivée en octobre au FC Nantes, en aura-t-il plus en National 2.