FC Nantes : Kombouaré fait une annonce sur Delort

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio (15h), le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est revenu sur l'arrivée d'Andy Delort chez les Canaris, annonçant qu'il pourrait l'aligner régulièrement aux côtés d'Ignatius Ganago et Mostafa Mohamed.

Podcast Men's Up Life

"Il y a cette possibilité qu’ils jouent à trois"

"Si on a fait venir Andy Delort, c’est parce que bien sûr, il y a cette possibilité qu’ils jouent à trois, à deux ou seul. J’ai toutes les options. Et ce sont des joueurs qui peuvent se compléter. Face à Marseille, ils se sont d’ailleurs retrouvés tous les trois ensemble sur le terrain. On a pesé un peu plus sans pouvoir marquer mais on a davantage bousculé cette formation marseillaise. Maintenant, c’est vrai qu’il faut qu’ils soient efficaces pour aller au bout de nos intentions. Ils en sont capables. Tous les trois ont des qualités différentes. Ils aiment marquer, traîner dans la surface de réparation. Les matches vont s’enchaîner et on avait besoin d’un troisième attaquant. L’arrivée d’Andy Delort est une chose importante pour nous", a confié le Kanak devant les médias.

🔨 Travail devant le but avant Ajaccio.



👀 @AndyDelort9 — FC Nantes (@FCNantes) February 3, 2023

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio (15h), le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s'est de nouveau exprimé sur Andy Delort.

Fabien Chorlet

Rédacteur