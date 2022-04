FC Nantes : Kombouaré justifie son coaching face à l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes peut s’en vouloir. Les Canaris ont perdu (3-2), à Marseille, après avoir mené au score par deux fois en première période. Ce résultat est un contre coup pour les hommes d’Antoine Kombouaré toujours en course pour aller décrocher une place européenne en fin de saison. Après le match, l’entraîneur des Canaris s’est exprimé sur ses choix tactiques.

Antoine Kombouaré évoque notamment les sorties des deux joueurs nantais Blas et Simon dès la mi-temps : « C'est mon choix et je l'assume. Je l'ai fait car ce sont deux garçons qui jouent énormément et il y a un nouveau match qui vient dans quatre jours. Et notre banc est riche. La preuve, les entrants ont montré beaucoup de qualité. C'est ça une équipe. Ce qui n'est pas possible, c'est de prendre trois buts comme ça... C'est la vérité de ce match. Il faudra apprendre de ces erreurs en vue des échéances très importantes. »

🗞 𝗟𝗲𝘀 𝗝𝗮𝘂𝗻𝗲𝘀 𝗼𝗻𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗮𝗿 𝗰𝗿𝗮𝗾𝘂𝗲𝗿...



Devants à la pause (1-2), les Canaris ont finalement dû s'incliner au Stade Orange Vélodrome, face à Marseille 👇 — FC Nantes (@FCNantes) April 21, 2022

Adam Duarte

Rédacteur