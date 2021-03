FC Nantes : Kombouaré lâché par ses cadres au pire moment ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Si la crise sanitaire le permet, les supporters du FC Nantes vont peut-être profiter de cette coupure liée à la Coupe de France pour aller faire un tour à Lourdes. Il faudrait en effet un petit miracle aux Canaris pour se maintenir en L1 cette saison. Mathématiquement, rien n’est encore perdu et c’est sur ce ressort que s’appuie essentiellement Antoine Kombouré pour maintenir ses joueurs en éveil.

« On est dans le dur, pour ne pas dire plus. Mais heureusement pour nous, il y a des matches et du travail pour relever la tête, a-t-il affirmé après la défaite contre le Stade de Reims (1-2). Soit vous lâchez et vous donnez raison aux adversaires et on est vacances et on file en L2. Soit on s'accroche, on se bat et on fait tout pour combler ce déficit. J'ai très envie de me battre pour ce club. »

Corchia et Lafont aux abonnés absents ?

Alban Lafont (FC Nantes) Credit Photo - Icon Sport

La question est de savoir qui pourra l’accompagner dans cette bataille de longue haleine ? Certains cadres du FC Nantes semblent connaître des défaillances au pire moment. « Quand l’équipe tourne mal, Lafont nous sauve de certaines branlées et Corchia sort généralement du lot, quand on tourne bien, ils se trouent. Dommage, ce sont quand même des cadres », fait remarquer Maxime Thomas. Le fondateur du site La Maison Jaune est dans le vrai.

Louza passe à côté de sa saison

Le gardien du FC Nantes, élément fort des Canaris cette saison, n’est pas irréprochable sur le but de Ghislain Konan (39e) et a affiché du déchet inhabituel au pied. Il a hérité de la note de 3/10 dans L’Équipe. Si Sébastien Corchia n’a pas non plus fait illusion dans son couloir, Imran Louza a hérité d’un faible 3/10 malgré un retour comme titulaire. Peu à son aise en relayeur droit, le Nantais n'a pas fait de différences et des mauvais choix comme sur ce lob complètement raté (62e). Sans compter une grosse erreur, avec une passe en retrait involontaire sur l'égalisation de Konan. Avec de telles défaillances de ses tauliers, Kombouaré peut s’inquiéter.