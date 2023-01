FC Nantes : Kombouaré lance un avertissement aux Canaris après Thaon

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes s’est fait peur hier en 16es de finale de la Coupe de France. Opposés à Thaon (N3), les Canaris ont sué sang (0-0, 4 tab 2) et au pour composter leur billet au prochain tour de la compétition dont le tirage aura lieu ce soir.

Même Antoine Kombouaré n’a pas cherché à nier l’évidence. « On est passés par la toute petite porte, a-t-il clarifié en conférence de presse d’après-match. On ne peut pas jouer comme ça au prochain tour, sinon on va passer à la trappe. »

Handicapé par les absences (Pallois, Merlin, Traoré, Blas, Simon), le FC Nantes a en fait manqué de beaucoup de choses pour déstabiliser un club qui évolue quatre niveaux en dessous de lui. « Le travail est fait », retient la recrue Florent Mollet.